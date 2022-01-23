НБУ хочет продать «ПриватБанк»

Национальный банк Украины планирует продать «ПриватБанк». Это может случится сразу, после окончательного завершения коронавирусного кризиса, который охватил Украину и весь мир. Для продажи ведомства необходима стабилизация экономики.

В НБУ отметили, что, как только экономика будет стабильно восстанавливаться, начнется процесс подготовки к выходу государства из капитала банков. Но только тогда, когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд.

Какие требования к инвесторам

безупречная деловая репутация;

удовлетворительное финансовое/имущественное состояние;

прозрачная структура собственности.

Государство планирует за пять лет уменьшить свою долю в банковском секторе. Сейчас доля составляет 55%, а снизить ее хотят до 25%. Планируют продать мажоритарные пакеты акций иностранным и местным инвесторам, международным финансовым организациям. Также планируют разместить акции.

Всего у государства сейчас четыре банка: «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». На «ПриватБанк» приходится 20% всего банковского рынка Украины.