НБУ: экономика и бизнес Украины растут

16:30 03 Август Киев, Украина

Смягчение карантина и постепенное восстановление спроса повлияли на оживление украинской экономики. Однако настроения бизнеса улучшаются медленно. Об этом заявили в Национальном банке Украины.

В июле индекс ожиданий деловой активности вырос на 1,5 пункта до 47 пунктов, об этом заявил директор департамента статистики и отчетности Нацбанка Украины Юрий Половнев, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook 3 августа.

По его словам, настроения бизнеса улучшаются медленно. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует, что пессимистические оценки пока еще преобладают.



"В июле несколько оптимистичными были предприятия сферы услуг и строительства. Впрочем, общие настроения этих предприятий все равно остаются низкими. Лучшие ожидания имеют предприятия промышленности и торговли, но они также сдержанно оценивают свои текущие результаты и пока не прогнозируют рост продаж", – сказал Половнев.

По данным Нацбанка, из-за высокого уровня неопределенности с пандемией рынок труда остается слабым. Четыре месяца подряд бизнес ухудшает ожидания относительно общей численности сотрудников в своих штатах.

По прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, который был опубликован 13 мая, по итогам 2020 года экономика Украины упадет на 4,5% из-за пандемии коронавируса.