Названы условия, при которых владельцу земли не нужно уплачивать НДФЛ и военный сбор

09:32 18 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА. Здесь напомнили, что с 1 января 2022 вступили в силу отдельные положения Закона Украины No 1914 от 30.11.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».



В частности, внесены изменения в пункт 172.1 статьи 172 Налогового кодекса, которая предусматривает, что не облагается налогом один раз в течение отчетного налогового года, при условии нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученной налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций или приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, или выделенной в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая), а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству. Налог с дохода физических лиц (НДФЛ) и военный сбор при продаже земли сельхозназначения не уплачивается в случае, если такой участок находится в собственности в течение трех лет.Об этом сообщает пресс-служба Департамента агропромышленного развития Львовской ОГА. Здесь напомнили, что с 1 января 2022 вступили в силу отдельные положения Закона Украины No 1914 от 30.11.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений».В частности, внесены изменения в пункт 172.1 статьи 172 Налогового кодекса, которая предусматривает, что не облагается налогом один раз в течение отчетного налогового года, при условии нахождения такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, доход, полученный налогоплательщиком от продажи (обмена) земельного участка сельскохозяйственного назначения, непосредственно полученной налогоплательщиком в собственность в процессе приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций или приватизации земельных участков, находившихся в пользовании такого плательщика, или выделенной в натуре (на местности) владельцу земельной доли (пая), а также таких земельных участков, полученных налогоплательщиком по наследству.

«В случае продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения – находящегося в собственности в течение трех лет пая налог с дохода физических лиц и военный сбор платить не нужно», – отметила директор департамента агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации Татьяна Гетьман.

В то же время в случае, когда земельный участок продает наследник, требование о трех годах не применяется.