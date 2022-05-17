Названы три направления пересмотра экономического соглашения Украина-ЕС

17:35 12 августа Киев, Украина

В связи с тем, что имеющиеся квоты слишком малы для украинских поставщиков, страна готовится пересмотреть экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.





Он напомнил, что соглашение подписывалось в 2014 году, и тогда важна была именно политическая составляющая документа, а об экономической части тогда мало говорили. Это привело к тому, что нынешние квоты, по которым разрешается беспошлинный ввоз продукции на рынки ЕС, очень малы. В этом году соглашение можно будет пересмотреть. В целом существует три направления, по которым Украина должна действовать в этом вопросе, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.Он напомнил, что соглашение подписывалось в 2014 году, и тогда важна была именно политическая составляющая документа, а об экономической части тогда мало говорили. Это привело к тому, что нынешние квоты, по которым разрешается беспошлинный ввоз продукции на рынки ЕС, очень малы. В этом году соглашение можно будет пересмотреть.

"Квота - это тот объем товаров, который мы беспошлинно можем поставлять на европейский рынок. То есть больше квоты мы тоже можем поставлять, но они будут облагаться пошлиной. А мы хотим, чтобы как можно больше украинских товаров беспошлинно поставлялись на европейский рынок. И мы должны ставить вопрос о том, что эти квоты должны быть пересмотрены или вообще отменены. Чтобы украинские товары беспошлинно поставлялись на европейский рынок", - объяснил депутат.

По его словам, существует три направления, по которым Украина должна действовать.

"Первое - в пределах пересмотра экономической части соглашения мы должны говорить об улучшении доступа украинских товаров на рынок Евросоюза" , - отметил он.

Депутат уточнил, что экономические интересы Украина должна отстаивать самостоятельно, ведь улучшенные условия соглашения нужны именно украинской стороне.

"Второе направление. ЕС на сотни миллиардов евро импортирует товары из других стран - из Китая, из Индии, со всего мира. И нам нужно говорить с Евросоюзом о том, чтобы товары из третьих стран были замещены украинскими", - добавил Кисилевский.

По его мнению, Украина должна настаивать на том, чтобы ЕС разворачивал здесь производство, ведь страна расположена намного ближе к Евросоюзу, чем Китай и Индия.