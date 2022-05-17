Названы три направления пересмотра экономического соглашения Украина-ЕС

В связи с тем, что имеющиеся квоты слишком малы для украинских поставщиков, страна готовится пересмотреть экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС.
В целом существует три направления, по которым Украина должна действовать в этом вопросе, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Он напомнил, что соглашение подписывалось в 2014 году, и тогда важна была именно политическая составляющая документа, а об экономической части тогда мало говорили. Это привело к тому, что нынешние квоты, по которым разрешается беспошлинный ввоз продукции на рынки ЕС, очень малы. В этом году соглашение можно будет пересмотреть.
Он напомнил, что соглашение подписывалось в 2014 году, и тогда важна была именно политическая составляющая документа, а об экономической части тогда мало говорили. Это привело к тому, что нынешние квоты, по которым разрешается беспошлинный ввоз продукции на рынки ЕС, очень малы. В этом году соглашение можно будет пересмотреть.
По его словам, существует три направления, по которым Украина должна действовать.
Депутат уточнил, что экономические интересы Украина должна отстаивать самостоятельно, ведь улучшенные условия соглашения нужны именно украинской стороне.
По его мнению, Украина должна настаивать на том, чтобы ЕС разворачивал здесь производство, ведь страна расположена намного ближе к Евросоюзу, чем Китай и Индия.
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