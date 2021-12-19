Названы причины девальвации гривны

13:15 24 Ноябрь Киев, Украина

Вторую половину ноября гривна девальвирует к доллару США . За последние 13 дней официальный курс гривны ослаб к доллару на 3,1%. Эксперты связывают такие изменения с угрозой нападения России на Украину.

Так, на фоне новостей со стороны разведки США, Великобритании и Украины инвесторы массово продают свои облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а бизнес пытается вывести свой капитал из государства.

После громких выпадов со стороны кремлевских чиновников в сторону отношений Киева с европейскими государствами, после очередных «сомнений» в независимости Украины Россия снова стягивает войска к украинским границам. В Washington Роst отмечают, что официальные круги Европы и США озабочены переброской российских вооруженных войск на запад.







