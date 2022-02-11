Насколько эффективной будет вновь созданная ВСК по незаконной передаче земель?

16:16 11 Февраль Киев, Украина





Именно эти факты нарушений и стали поводом для создания Временной следственной комиссии



По словам инициатора образования ВСК народного депутата Андрея Богданца, это позволит расследовать полученные сообщения о незаконных действиях, связанных с оборотом земли.



Открытие рынка обращения сельскохозяйственных земель и реформы децентрализации способствовало передаче из государственной в коммунальную собственность территориальных общин значительного объема земель. По словам некоторых народных депутатов, это вызвало и определенные превышения служебных полномочий по незаконной передаче в собственность и пользование земель государственной собственности.Именно эти факты нарушений и стали поводом для создания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных фактов незаконного и неэффективного проведения органами государственной власти, органами местного самоуправления мер по совершенствованию системы управления и дерегуляции земельных отношений (земельной децентрализации), которое вызвало немалый общественный резонанс. .По словам инициатора образования ВСК народного депутата Андрея Богданца, это позволит расследовать полученные сообщения о незаконных действиях, связанных с оборотом земли.

Но есть и другая сторона медали, заявил эксперт по местному самоуправлению Иван Фурсенко.

По его мнению, для создания ВСК было много оснований, но сделано это с опозданием.





Но в результате того, что в прошлом году было принято законодательство, которое передало все земли сельхозназначения от Госгеокадастра в местное самоуправление, соответственно



И собственно та передача, которая происходила, стала возможной только после того, как более 90% всех земель сельскохозяйственного назначения были розданы через Институт безвозмездной приватизации, начиная с 2015 по 2020 год, структурами и областными управлениями Госгеокадастра в собственность в основном не жителям тех общин, а ветеранам и псевдоветеранам, которые сразу ее перепродавали латифундистам.



Поэтому собственно ВСК создана реально с большим опозданием, и комиссия уже будет заниматься исключительно определенными точечными вопросами, которые больше всего будут интересны политикам. Ведь комиссия состоит исключительно из народных депутатов Украины, которые могут избирательно ездить по общинам и выбирать вопросы, которые будут привлекать их собственный интерес.



Скандал вокруг ВСК начинает раздуваться. Поскольку в первую очередь они будут смотреть на земли, которые находятся в ведении институтов Национальной академии аграрных наук Украины, государственных предприятий и других органов исполнительной власти (Министерство обороны, Министерство инфраструктуры и другие)", - сказал эксперт. "На самом деле создание Временной следственной комиссии планировалось еще более 2 лет назад, в том числе народные депутаты предыдущего созыва говорили о целесообразности создания такой комиссии для того, чтобы проверить деятельность единого центрального органа исполнительной власти, занимавшегося вопросами земель сельскохозяйственного назначения на тот момент – Госгеокадастра.Но в результате того, что в прошлом году было принято законодательство, которое передало все земли сельхозназначения от Госгеокадастра в местное самоуправление, соответственно землями с/х назначения стали владеть общины.И собственно та передача, которая происходила, стала возможной только после того, как более 90% всех земель сельскохозяйственного назначения были розданы через Институт безвозмездной приватизации, начиная с 2015 по 2020 год, структурами и областными управлениями Госгеокадастра в собственность в основном не жителям тех общин, а ветеранам и псевдоветеранам, которые сразу ее перепродавали латифундистам.Поэтому собственно ВСК создана реально с большим опозданием, и комиссия уже будет заниматься исключительно определенными точечными вопросами, которые больше всего будут интересны политикам. Ведь комиссия состоит исключительно из народных депутатов Украины, которые могут избирательно ездить по общинам и выбирать вопросы, которые будут привлекать их собственный интерес.Скандал вокруг ВСК начинает раздуваться. Поскольку в первую очередь они будут смотреть на земли, которые находятся в ведении институтов Национальной академии аграрных наук Украины, государственных предприятий и других органов исполнительной власти (Министерство обороны, Министерство инфраструктуры и другие)", - сказал эксперт.

Фурсенко сомневается, что эта ВСК будет работать в интересах местного самоуправления.

"Ведь отдельные народные депутаты, которые в нее входят, уже начинают публично говорить о том, что у них много запросов от фермеров, крестьян, собственно общины неэффективно распоряжаются земельными ресурсами и теми землями, которые им были переданы в результате принятия закона о дерегуляции в сфере земельных отношений.



Одним из главных моментов, который необходимо подчеркивать, является то, что собственно земля была раздана ранее Госгеокадастром. А сейчас многие и политики, и общественные деятели, и жители начинают говорить о том, что общины неэффективно используют землю, а местные депутаты принимают неадекватные решения. Хотя после того, как самоуправление начало знать землями, этот процесс стал прозрачным и публичным. Это является ключевым отличием.



Еще один важный аспект – раньше исключительно чиновник в областном центре подписывал и распоряжался землями в любом населенном пункте своей области и отдавал тем людям, которым сочли нужным. На сегодняшний день решения местного самоуправления публичны и в любых случаях на заседаниях сессий, которые условно занимаются «дерибаном» земли, присутствуют и оппозиция, и местные активисты, и местные СМИ. Из-за такой прозрачности соответственно и создается впечатление, что общины якобы разбазаривают земли по всей Украине налево и направо.



Это исключительно следствие того, что сфера распределения и управления земельными ресурсами стала прозрачной в результате передачи земли общинам, и того, что местное самоуправление более публично и ближе к народу, чем чиновник в Госгеокадастре, фамилию которого даже никто и не знал. И когда уже перегибают палку местные депутаты, то ничего не мешает местным жителям прийти к ним домой и задать конкретные вопросы по поводу несправедливого решения любого земельного вопроса.



Сельские общины достаточно маленькие, даже если 10 тысяч жителей в общине, это объединение в среднем более 30 населенных пунктов. Следовательно, доступ к местным депутатам значительно облегчается и всегда можно вносить общественные коррективы в принятие этими депутатами решений. на заседаниях сессий", - заявил эксперт.





Вместо того чтобы создавать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, по мнению эксперта, народные депутаты должны были бы все-таки институционально запустить специальный орган (на сегодняшний день это Госгеокадастр), и наполнить его финансовыми ресурсами для того, чтобы этот орган имел возможность заниматься контролем за использованием земельными ресурсами и, собственно, за органами местного самоуправления, за принятие ими решений в земельных отношениях, а также обнародованием фактов, как пример, незаконной раздачи земли местными депутатами, или какие-то государственные предприятия не провели надлежащую инвентаризацию земель, не получили государственные акты на право собственности на земле, которая находится под их ведением и прочее.

"Отмечу еще раз, пока не будет институции, которая будет системно заниматься вопросами управления землями, контролем за использованием земельных ресурсов и экологическим контролем, порядка не будет.



Согласно своим конституционным полномочиям депутаты все-таки законодательный орган, а не исполнительный и тем более не правоохранительный. Вот здесь, собственно, нардепам нужно сосредотачиваться на построении системы, а уже руководителям центральных органов исполнительной власти, таких как Госгеокадастр или Государственная экологическая инспекция, нужно сосредотачиваться на исполнении и контроле тех решений, которые приняты на уровне законодательных актов нардепами.



В сфере земельных отношений необходима эффективная система противовесов: с одной стороны местное самоуправление управляет земельными ресурсами, а с другой стороны за этим управлением наблюдает Госгеокадастр для того, чтобы не было нарушений и Государственная экологическая инспекция, созерцавшая нарушения в экологической сфере, в том числе избыточного использования земресурсов и распашки земель", - сказал Фурсенко.

Также эксперт считает момент с возможными случаями превышения полномочий, интересным вопросом, потому что народные депутаты Украины согласно действующему законодательству где факто неприкосновенны, и они в первую очередь являются политиками.

"Даже не превышая своих полномочий, такой десант из 10 народных депутатов или по крайней мере их помощников в любой сельской общине Украины сможет по желанию полностью и коренным образом изменить местную стабильность.



Мы же понимаем, что когда в условное село Иваново приезжает 10 нардепов, трое из которых ведут свой стрим в Фейсбуке, а еще семеро с помощниками записывают что-то в своих блокнотах, а потом все обнародуют в общегосударственных СМИ, то из любого честного и порядочного мэра можно сделать коррупционера. Поэтому возможно большое политическое давление, а действительно эффективность в таких приездах будет довольно невысокая.



Мы можем наблюдать, когда местное самоуправление пишет запросы на все центральные органы исполнительной власти, владеющие земельными ресурсами на территории определенной общины, те либо совершенно спокойно не отвечают, либо отвечают "отмазками", как пример "вследствие отсутствия финансирования у нас нет избыточных средств, за которые мы могли бы провести инвентаризацию тех земель, которые нам принадлежат”.



Потому здесь и возник парадокс, что с одной стороны у местного самоуправления нет денег, чтобы провести инвентаризацию, а с другой стороны государство и Госгеокадастр так его и не провели", - подчеркнул эксперт.

У государтва были определенные шаги в решении этой проблемы.

"У нас в законодательстве прописано создание Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), в соответствии с которой каждый центральный орган исполнительной власти должен оцифровать все свои документы о собственности или распоряжении земельными ресурсами и их официально опубликовать. В том числе, это должно делать и местное самоуправление, но за неимением средств как у самоуправления, так и у государства эти все процессы не происходят. НИГД у нас где юре есть, а де факто информация о государственных и коммунальных активах отсутствует, они закрыты для публичного пересмотра и находятся в сейфах у чиновников.



А вот НИГД была бы тем же элементом и механизмом открытости, прозрачности и публичности об активах общин и государства, которое ухудшало "тепличные условия" для коррупционеров.



Если бы функционировала НИГД, то при передаче земельного участка или смене собственника любой гражданин Украины или житель общины смог бы увидеть эти изменения на портале и соответственно задавать вопросы своему депутату или председателю общины, почему такое произошло.



И вот поэтому, на мой взгляд, и тормозят проведение полноценной, глубинной реформы обнародования госактивов, госсобственности и собственности местного самоуправления", - сказал эксперт.

Кроме того, сейчас в Украине не существует точных данных относительно государственных и коммунальных земель.

"Скажу больше, у нас даже не вся государственная граница Украины демаркирована. Соответственно, те пилотные проекты, которые проводило ранее и Государственное земельное агентство, и впоследствии Госгеокадастр, в том числе при участии мирового банка и других международных партнеров, показывают, что даже границы областей у нас не всегда совпадают. То есть имеющаяся площадь с имеющимися границами не всегда бьет. Плюс на это наложилась реформа админтерустроя, создание новых районов, изменение границ этих районов, создание общин в новых границах.



А границы у нас были установлены еще в 60-х годах и в документации записано, как пример, что граница между условными селами Ивановка и Степановка находится по лесополосе. Очевидно, что с годами эта лесополоса могла либо исчезнуть, либо изменить свои границы. В этом здесь и есть проблема. А в законодательстве она указана, что общины могут самостоятельно решать вопросы по установлению границ.



Но, опять же, законодательство принято недавно, новые органы местного самоуправления де-факто создались 25 октября 2020 года, но пока состоялся подсчет голосов избирателей, пока были сформированы комиссии соответствующих сельских, поселковых, городских советов, создан исполком, то реально общины начали работать с января-февраля 2021 года. Потому за год большого прорыва обычно быть не могло. К тому же правительство недостаточно эффективно поддерживает местное самоуправление в направлении управления земельными ресурсами.



На мой взгляд, сейчас депутатам необходимо сосредотачиваться на построении институтов, которые могли бы этим заниматься, а не на создании "спецподразделения" ВСК, которое будет гонять по Украине и в каждой отдельной общине что-то определять", - заявил Иван Фурсенко.

По мнению Фурсенко ВСК была создана, чтобы "тушить пожары" в отдельных общинах, где есть запрос общества, с одной стороны, а с другой - для мониторинга земельных активов всех общин в Украине, чтобы понимать где, как и какие нарушения есть.

"Остается вопрос – имеет ли та или иная община свободные земли и можно ли их перераспределить "политически" и помочь отдельным латифундистам увеличивать их земельный банк инструментарием ВСК.



Напомню, что общин у нас 1469, а состав членов ВСК 10 человек, основной работой которых не правоохранительная деятельность, а законотворческая.



Каким образом одна ВСК может системно решить вопрос, касающийся фактически всей Украины? Даже если народные депутаты между собой разделятся, им вообще ни времени, ни квалификации, ни навыков, ни умений не хватит для того, чтобы провести полный аудит по каждой общине и помочь органам местного самоуправления, как это прописано в первом абзаце Постановления ВРУ № 2034- IX, перечислить эти земли, как они эффективно либо неэффективно передавались от страны к общине; и каким образом ВСК может обеспечить уплату налогов фермерами, которые условно не платят их на местах.



Это реально большой вопрос. Скорее всего, это будет политическое давление в системе координат «свой-чужой» и увеличение земельного банка аграрного лобби в парламенте.



И тут еще раз убеждаюсь, что безвозмездная приватизация земли должна быть отменена, а государственные и коммунальные активы обнародованы", - подитожил эксперт.