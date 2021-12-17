Население Украины продало банкам рекордные 2 миллиона долларов

14:46 03 Апрель Киев, Украина

Пандемия негативно повлияла на долларовые сбережения украинцев. Говоря простым языком, народ «проедает» свои сбережения. Так, по данным, размещенным на сайте Национального банка Украины (НБУ), в марте этого года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на 2 082,7 млн долларов, купив на 1 753,0 млн долларов. При этом чистая продажа валюты составила 329,7 млн долларов.

Таким образом, в марте был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

Отмечается, что с начала 2021 года население продало валюты на 5 038,4 млн долларов и купило на 4 664,7 млн долларов. Чистая продажа составила 373,7 млн долларов.

Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Напомним, в феврале наблюдалась обратная картина - граждане купили в частных банках на 9,4 млн долларов больше валюты, чем продали.

Ранее сообщалось, что объем переводов в Украину снизился на $110 млн по сравнению с прошлым годом.