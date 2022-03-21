Нарушение экологической среды принесло свыше 1 млрд гривен убытков

Экономическая пассивность и снижение промышленных оборотов не уменьшили нарушения касательно экологического состояния предприятий. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция. За 9 месяцев 2020 года проверки в сфере охраны окружающей среды принесли на 140% штрафов больше, чем в прошлом году.

В ведомстве отметили, что из-за пандемии Covid-19, за январь-сентябрь 2020 ГЭИ провела 23109 проверок, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 (30830 проверок).

За нарушение требований природоохранного законодательства составлено 24 666 протоколов об административных правонарушениях, что на 20% меньше по сравнению с январем-августом 2019 (31074). Несмотря на меньшее количество проверок, нарушителей много и рассчитана сумма убытков значительно больше, чем в 2019 году.

В частности, в правоохранительные органы направлено 627 материалов по признакам преступления против окружающей среды. По состоянию на сентябрь текущего года открыто 357 уголовных производств.

«Общая сумма рассчитанных убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, составляет 1 млрд 142 млн 27 тыс. 79 гривен. Это + 140% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Напомню, в 2019 году в ГЭИ рассчитали 471 млн. 645 тыс 542 гривны убытки», - заявил председатель Держекоинспеции Андрей Мальований.

Кроме того, с целью возмещения ущерба нарушителям природоохранного законодательства ГЭИ предъявлено претензий и исков на общую сумму 709 млн 688 тыс. 466 грн, а это дополнительно 130% к прошлогодней цифры, которая составляла 305 млн 951 тыс. 683 гривен.

В Инспекции отметили, что с целью прекращения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, по исковым заявлениям территориальных и межрегиональных территориальных органов ГЭИ, в 18 случаях по решению суда ограничено или временно приостановлена деятельность субъектов хозяйствования к устранению выявленных нарушений.

Напомним, Государственная экологическая инспекция разработала проект постановления о повышении в среднем вдвое такс, по которым рассчитывается ущерб окружающей среде.