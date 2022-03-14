Нардепы начнут рассмотрение Госбюджета 2021 с 03 ноября - причины

11:37 19 октября Киев, Украина

В первом чтении 03 ноября 2021 года народные депутаты начнут рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета.

"С 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и к профильному комитету, и к другим комитетам, и к правительству. Оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке его и принятии. Чтобы у нас не было того явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", - отметил спикер ВР.

Так, ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что парламент сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. Многие нардепы из профильного комитета болеют и находятся на самоизоляции. Бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания. В парламенте рассчитывали, что бюджет-2021 в первом чтении будет рассмотрен уже 20 октября, ведь это крайний срок для его принятия за основу.