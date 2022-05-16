Направления развития внешней экономики Украины - МИД

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины опубликовала заявление министра ведомства о развитии внешней экономики Украины. Согласно мнению Дмитрия Кулебы, на следующие 10 лет у страны должны быть несколько приоритетных направлений развития.

Глава министерства назвал три приоритетные задачи внешней экономики Украины:

поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать,

обеспечение безопасности страны, поскольку среди прочего это важно для привлечения иностранных инвестиций,

построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.

По словам министра, первый ключевой приоритет предполагает поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.

Вторым приоритетным заданием является обеспечение безопасности Украины. И завершающим третьим этом поставлена задача построения синергии с иностранными украинцами для развития украинской экономики.