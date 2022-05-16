Направления развития внешней экономики Украины - МИД

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины опубликовала заявление министра ведомства о развитии внешней экономики Украины. Согласно мнению Дмитрия Кулебы, на следующие 10 лет у страны должны быть несколько приоритетных направлений развития.
Глава министерства назвал три приоритетные задачи внешней экономики Украины:
- поддержка украинского бизнеса, который производит продукт и стремится его экспортировать,
- обеспечение безопасности страны, поскольку среди прочего это важно для привлечения иностранных инвестиций,
- построение синергии с зарубежными украинцами для развития украинской экономики.
По словам министра, первый ключевой приоритет предполагает поддержку бизнесов, которые производят продукт с добавленной стоимостью и стремятся массово его экспортировать за границу, с особым вниманием именно к высокотехнологичным продуктам.
Вторым приоритетным заданием является обеспечение безопасности Украины. И завершающим третьим этом поставлена задача построения синергии с иностранными украинцами для развития украинской экономики.
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