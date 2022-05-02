Наполнение украинского бюджета – реальные цифры

Государственный бюджет Украины постоянно находится в немного неопределенном состоянии. В первом полугодии 2020 года план по наполнению бюджета отставал на 6%. Еще за 3 месяца – на 13%.

За январь-ноябрь 2020 года поступления в госбюджет составили 944,72 млрд грн от запланированных 944,97 млрд грн. План по поступлениям в госбюджет за 11 месяцев выполнен почти на 100%, свидетельствует отчет Госказначейской службы.

За 11 месяцев этого года поступления в госбюджет на 5% (45 млрд грн) превышают показатели 2019 года. В ноябре госбюджет получил 102,2 млрд грн. Это на 9,3% (8,6 млрд грн) больше, чем было запланировано и на 15,2% больше, чем бюджет получил в прошлом году.

В ноябре поступления от налоговых и таможенных органов на 7,2% (5,5 млрд грн) превысили ожидания. Если в октябре таможенные органы выполнили план по поступлениям на 95%, то в прошлом месяце – на 100,2%.