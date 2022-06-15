Нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки

09:43 15 июня Киев, Украина

Тайвань доминирует на мировом рынке производства самых передовых чипов, а его экспорт в прошлом году составил 118 миллиардов долларов.

Вторжение рф в Украину в феврале спровоцировало рост цен на сырьевые товары и запрет на экспорт.

Главный торговый переговорщик Тайбэя Джон Дэн заявил, что, если Китай нападет на Тайвань, потенциальные сбои могут быть еще хуже, сославшись на зависимость мира от Тайваня по поводу чипов, используемых в электромобилях и мобильных телефонах.

"Нарушения международных цепочек поставок, нарушения международного экономического порядка и шансы на рост будут намного, намного (значительнее), чем последствия вторжения рф в Украину, - сказал Джон Дэн. - Во всем мире будет недостаток снабжения".