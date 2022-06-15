Нападение Китая на Тайвань повлияет на глобальные торговые потоки

Тайвань доминирует на мировом рынке производства самых передовых чипов, а его экспорт в прошлом году составил 118 миллиардов долларов.
Вторжение рф в Украину в феврале спровоцировало рост цен на сырьевые товары и запрет на экспорт.
Главный торговый переговорщик Тайбэя Джон Дэн заявил, что, если Китай нападет на Тайвань, потенциальные сбои могут быть еще хуже, сославшись на зависимость мира от Тайваня по поводу чипов, используемых в электромобилях и мобильных телефонах.
Об этом сообщает Reuters.
Российское вторжение – это первый случай в истории 27-летней работы ВТО, когда один ее член вторгается на территорию другого (война россии и Украины – ред.). Торговый орган надеется заключить пакет сделок, в том числе по продовольственной безопасности, чтобы облегчить поставки, но напряженность, вызванная войной, может осложнить это.
Тайвань, присоединившийся к западным санкциям в отношении россии, в воскресенье принял участие в аплодисментах делегата Украины от ВТО.
ВТО — одна из немногих многосторонних организаций, в которых Китай и Тайвань работают бок о бок, поскольку Пекин блокирует его участие в других.
Правительство Тайбэя не сообщило о признаках неизбежной атаки со стороны Китая, но Тайвань повысил уровень готовности с начала войны в Украине, опасаясь намерений Пекина.
Китайское правительство заявляет, что хочет "мирного воссоединения", но резервирует "другие варианты" для Тайваня, который считает китайской провинцией, и демократически избранное правительство Тайбэя решительно отрицает эту точку зрения.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил, она вступает в силу сегодня, 15 июня.
Тайвань, присоединившийся к западным санкциям в отношении россии, в воскресенье принял участие в аплодисментах делегата Украины от ВТО.
ВТО — одна из немногих многосторонних организаций, в которых Китай и Тайвань работают бок о бок, поскольку Пекин блокирует его участие в других.
Правительство Тайбэя не сообщило о признаках неизбежной атаки со стороны Китая, но Тайвань повысил уровень готовности с начала войны в Украине, опасаясь намерений Пекина.
Китайское правительство заявляет, что хочет "мирного воссоединения", но резервирует "другие варианты" для Тайваня, который считает китайской провинцией, и демократически избранное правительство Тайбэя решительно отрицает эту точку зрения.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил, она вступает в силу сегодня, 15 июня.
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