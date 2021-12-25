«Налоговые изменения Зеленского будут касаться каждого второго украинца», — эксперт

14:53 25 Декабрь Киев, Украина





Этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дія Сіті», функционирование которых определено Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-IX, принятым в июле текущего года.



Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке.



Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов «Дія Сіті»: Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине» № 1946-ІХ, который Верховная Рада приняла 14 декабря 2021 года.Этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дія Сіті», функционирование которых определено Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-IX, принятым в июле текущего года.Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ІТ-компаний на внешнем рынке.

возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов «Дія Сіті» в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро в год;

уплата единого социального взноса резидентом «Дія Сіті» (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет предусмотренных условий налогообложения резидентов «Дія Сіті».



Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ІТ-индустрию и создания новых рабочих мест.



Подробности темы рассказала адвокат Светлана Мороз в эфире телеканала «Первый Деловой».

«Фактически этот закон касается всех плательщиков налогов в Украине. В этом законе появилась так называемая концепция «должника». Теперь все, кто платит налоги и у кого есть долги будет отчасти зависеть от этой концепции. А это фактически каждый второй украинец в стране. Если брать конкретно определенные сферы, то изменения коснутся сельского хозяйства, металлургии, недвижимости и акцизной группы товаров», — сказала она.

Также эксперт более обширно рассказала об минимальном налоговом обязательстве для аграриев.