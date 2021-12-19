Налоговую милицию заменят на Бюро экономической безопасности

Президент Украины подписал законопроект по созданию в Украине нового ведомства. Речь идет о бюро экономической безопасности. Задача ведомства – заменить налоговую милицию Государственной Налоговой службы Украины.

"Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - уточняют в ОП.

После принятия закона СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.

Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

БЭБ является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляет и координирует Кабинет Министров.

В полномочия Бюро экономической безопасности входят: