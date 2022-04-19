Налоговая служба Великобритании планирует отозвать статус Мосбиржи

В рамках санкционного давления на РФ, британский налоговый орган (HMRC) сегодня, 19 апреля, объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи.

Британским резидентам, к которым относится множество зарегистрированных в стране компаний, теперь будет еще менее выгодно торговать на Мосбирже, так как будущие инвестиции лишат налоговых льгот.

Секретарь Министерства финансов страны Люси Фрейзер заявила, что таким образом Великобритания посылает чёткий сигнал о том, что новых инвестиций в России не будет.

С середины февраля, когда подготовка российского вторжения в Украину вошла в финальную стадию, индекс Мосбиржи потерял 1372 пункта.