Налоговая скидка: подробности возврата денег

Украинцы могут вернуть часть своих налогов обратно. Об этом не знает большинство населения Украины, ведь работодатели сами платят за них налоги. Однако Налоговая служба Украины уведомляет, что работник может вернуть себе деньги прямо на карту, если подпадет под один из пунктов списка.

Налоговая скидка распространяется на определенные товары и услуги для физических лиц. С них можно вернуть назад 18%. К примеру, за год вы потратили на товары и услуги, на которые действует налоговая скидка, 10 тысяч гривен, из них можно вернуть 1,8 тысячи.

За что можно вернуть деньги?

Проценты по кредиту за ипотеку.

Взносы и пожертвования на благотворительность.

Взносы для украинских учебных заведений.

Оплата лечения в медучреждениях налогоплательщика или близких членов его семьи.

Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.

Оплата вспомогательных репродуктивных технологий.

Оплата стоимости государственных услуг, которые связанны с усыновлением детей.

Оплата переоборудования авто, которые будут работать на газу или биотопливе.

Оплата расходов на строительство или покупку доступного жилья. Сюда также входит погашение льготного ипотечного жилищного кредита.

Для внутренне перемещенных лиц - сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Как получить налоговую скидку?

Для этого необходимо подать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают расходы на цели, перечисленные выше.

Расчет налоговой скидки и выплаты осуществляются раз в год - по результатам предыдущего года. К примеру, если подать заявку в налоговую службу в 2021 году, то можно вернуть часть денег за покупки, которые были совершены в 2020 году.