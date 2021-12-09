Налоговая получила больше налогов, чем в 2020 году

В Украине продолжается детенизация бизнеса. Такие выводы сделали эксперты опираясь на данные Государственной налоговой службы. Ведь ведомство предоставило отчет, согласно которому за первый квартал 2021 года в бюджет страны поступило в 1,5 раза больше налогов, чем за аналогичный период прошлого 2020-го. В денежном объеме – это свыше 18 млрд гривен.

Такие поступления, по словам экспертов, говорят о процессе детенизации украинской экономики. Также важно понимать, что это только начало пути, поскольку около 60% потребления товаров находится вне государственного контроля.

Ранее сообщалось, что стали известны продукты–лидеры по фальсификату. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей отчиталась о результатах проверок пищевых продуктов на предмет фальсификации, проведенных в январе-марте.

Отмечается, что специалисты службы совершили более трех тысяч проверок. Из них большинство — внеплановых.

В результате из оборота изъяли более 31 тонны продуктов. Больше всего: молока и молочных продуктов — более 6 тонн, рыбы — 4,7 тонны; мяса птицы — 3,3 тонны, мяса и мясопродуктов — более 2 тонн.