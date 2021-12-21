Налоги от Нафтогаза – это 17% общих доходов госбюджета Украины

Постоянный рост прибыли НАК «Нафтогаз» Украины ведет к прямому росту бюджета страны, так как группа предприятий Нафтогаза является одним из основных источников пополнения бюджета Украины.

По предварительным данным, за семь месяцев 2020 года, отчисления Группы «Нафтогаз» в государственный и местные бюджеты составили около 77,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019 – 39,6 млрд грн).

Эти поступления от налогов предприятий Группы «Нафтогаз» составили более 17% общих доходов государственного бюджета в январе-июле 2020 года.

Таким образом, Группа «Нафтогаз» остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

По результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.