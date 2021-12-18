Налоги на недвижимость – что и сколько платят украинцы

13:26 08 Июль Киев, Украина

Украинцы до конца лета должны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Это правило касается тех, кто живет в квартире площадью больше 60 квадратов или доме от 120 квадратных метров.

Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый «лишний» квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 4173 грн. То есть за квадрат придется платить 41,7 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1668 грн.

Размер налога привязан к площади жилья. Платить за квартиру до 60 квадратов и за дом до 120 не нужно, а вот за каждый следующий метр государство взимает налог. Его ставка составляет 1,5% от минимальной зарплаты.

41,7 грн – за каждый «лишний» квадрат;

25 тысяч гривен – за квартиру от 300 кв.м и дом от 600 кв.м.

Но здесь есть два «но». Первое – налог поступает в местную казну, и она же имеет право правила менять. Сокращать «норму» нельзя, а вот увеличить – можно. Например, конкретный город может брать деньги только с тех, кто владеет квартирами площадью от 80-ти вместо 60-ти квадратов.

Второе «но» – сократить могут и ставку налога. Вместо 1,5% брать, к примеру, 1%. А вот увеличить налог нельзя. Депутатам выгоднее устанавливать высокий налог, поскольку это позволяет наполнять бюджет. Несмотря на это, львиная доля населенных пунктов установила ставку в 1% и «норму» по недвижимости в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов.

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. «Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет», – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

«Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении», – поясняют в ГФС.