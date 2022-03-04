Налоги для украинцев – что нужно заплатить?

14:48 09 Октябрь Киев, Украина

В 2021 году Налоговый кодекс Украины расширят. Поэтому населению стоит обратить внимание не только на свою недвижимость и транспортные средства, но и на дополнительную прибыль и работу.

Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (60 квадратов на квартиру и 120 на дом). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Фото: Какие налоги на недвижимость и проф деятельность надо уплатить в Украине

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

Фото: Какие налоги на недвижимость и проф деятельность надо уплатить в Украине

Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости. Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Украинцы до 1 мая должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за:

  • доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;
  • доход от аренды недвижимости – 18%;
  • прибыль от ценных бумаг – 18%;
  • вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;
  • подарки и не целевая благотворительность – 18%;
  • доход от продажи недвижимости – 5%.