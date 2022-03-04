Налоги для украинцев – что нужно заплатить?

В 2021 году Налоговый кодекс Украины расширят. Поэтому населению стоит обратить внимание не только на свою недвижимость и транспортные средства, но и на дополнительную прибыль и работу.

Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (60 квадратов на квартиру и 120 на дом). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не меньше 4723 грн, значит, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Предположим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. При этом вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется "лишние" 40 квадратов, это 2833 грн.

Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости. Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. К примеру, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Украинцы до 1 мая должны сами обратиться в налоговую, заполнить декларацию и уплатить налог за: