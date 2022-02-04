Налоги для IT-сектора не превысят 5%

13:40 18 Сентябрь Киев, Украина

Владимир Зеленский обещал способствовать развитию ІТ сферы в Украине и отметил, что одним из первых шагов в этом направлении, будет сохранение налоговой ставки. 
"Государство всегда будет поддерживать ІТ-индустрию, и налоги выше 5% не будут, потому что мы хотим, чтобы в Европе Украина была таким ІТ-хабом", - сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что ІТ-индустрия в Украине развита не благодаря государству, а благодаря интеллекту украинцев, и сегодня государство не должно вмешиваться в дальнейшее развитие отрасли, но может и должно помочь.
"Один из шагов, которые государство может сделать, - не увеличивать налоговую нагрузку на эту отрасль", - добавил Президент.
По его словам, он всегда с уважением относился к работникам этой сферы, а сейчас это одна из немногих профессий, которая может не только обеспечить современный и достойный уровень жизни, но и изменить государство, помочь побороть коррупцию.
"Именно с диджиталом есть возможность ввести любые важные реформы. И то, о чем все говорят: нам нужна честная таможня, честные правоохранительные органы, надо побороть коррупцию - мы все понимаем, что человеческий фактор исправить очень сложно. И диджитал, ІТ-индустрия может это сделать", - сказал Владимир Зеленский.
фото: всемирная паутина
Руководитель львовского ІТ-кластера Степан Веселовский отметил, что в области ІТ-сфера насчитывает 461 компанию с более 25 тыс. человек.
"Важно, что ІТ-индустрия во Львове, или и в целом по стране, создает три дополнительных рабочих места в смежных индустриях, и фактически можем говорить, что она бюджетообразующая", - сказал Степан Веселовский.
Отмечается, что представители ІТ-бизнеса в Львове обратились к Президенту по вопросу наличия законодательства, которое способствовало бы защите айтишников. В частности, делало невозможным бы безосновательное изъятие серверов и усиливало ответственность за такие действия. Кроме того, обсуждался защите интеллектуальной собственности.

Указано, что Президент высказался в поддержку таких шагов, ведь ІТ-сектор в Украине является одним из самых прозрачных.
"Надо сделать все эти условия наиболее привлекательными для сектора", - добавил Владимир Зеленский.