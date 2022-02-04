Налоги для IT-сектора не превысят 5%

Владимир Зеленский обещал способствовать развитию ІТ сферы в Украине и отметил, что одним из первых шагов в этом направлении, будет сохранение налоговой ставки.
Он отметил, что ІТ-индустрия в Украине развита не благодаря государству, а благодаря интеллекту украинцев, и сегодня государство не должно вмешиваться в дальнейшее развитие отрасли, но может и должно помочь.
По его словам, он всегда с уважением относился к работникам этой сферы, а сейчас это одна из немногих профессий, которая может не только обеспечить современный и достойный уровень жизни, но и изменить государство, помочь побороть коррупцию.
Руководитель львовского ІТ-кластера Степан Веселовский отметил, что в области ІТ-сфера насчитывает 461 компанию с более 25 тыс. человек.
Отмечается, что представители ІТ-бизнеса в Львове обратились к Президенту по вопросу наличия законодательства, которое способствовало бы защите айтишников. В частности, делало невозможным бы безосновательное изъятие серверов и усиливало ответственность за такие действия. Кроме того, обсуждался защите интеллектуальной собственности.
Указано, что Президент высказался в поддержку таких шагов, ведь ІТ-сектор в Украине является одним из самых прозрачных.
Указано, что Президент высказался в поддержку таких шагов, ведь ІТ-сектор в Украине является одним из самых прозрачных.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии