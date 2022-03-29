Накопительные пенсии спасут рынок труда

Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что накопительная пенсия поможет выйти рынку труда «из тени».

— Сегодня у нас падает коэффициент замещения — сейчас он 29%, когда-то был 57%, а в дальнейшем будет менее 20%. То есть человек в будущем, имея зарплату 10 000 гривен, получит солидарную пенсию не более 2000 гривен. Это мы все должны осознавать и честно об этом говорить, — рассказала Марина Лазебная.

По мнению министра социальной политики, чтобы спасти Украину от такого прогноза, должны быть созданы стимулы, при которых человеку станет выгодно показывать всю свою зарплату — это пенсионные накопления и медицинское страхование.