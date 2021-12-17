Накопительная система пенсий увеличит выплаты - Лазебная

Министр социальной политики Украины рассказала о двух видах пенсий для украинцев – солидарная и накопительная. По словам Марины Лазебной при запуске накопительной системы в стране, граждане смогли бы получать пенсионные выплаты в размере 7 тысяч гривен.
Известно, что ресурсами для таких выплат без дополнительного налогового бремени должны стать ресурсы социальных фондов, кроме того, необходима реформа прожиточного минимума, цифровизация социальной сферы, верификация выплат.
Министр также подчеркнула важную роль накопительной системы как дополнительного инструмента детенизации. Кроме того, важной составляющей внедрения накопительной пенсионной системы глава Министерства социальной политики называет изменения жизненной философии самих украинцев, которым необходимо привить доверие к финансовым учреждениям.
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