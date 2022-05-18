Накопительная пенсия в Украине откладывается

Марина Лазебная заявила, что правительство откладывает введение накопительных пенсий в Украине как минимум до 2022 года. Министр социальной политики заявила, что это также может привести к увеличению налогов в стране.

По словам Марины Лазебной, накопительные пенсии могут ввести с 1 января 2022 года, в случае принятия в первом квартале 2021 года законопроект №2683 (о введении накопительной пенсионной системы).

Министр считает, что если накопительная пенсионная система не начнет работать в ближайшее время, то для финансирования пенсий государство будет вынуждено повысить единый социальный взнос или другие налоги, за счет которых пополняется государственный бюджет.