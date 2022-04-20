Накопительная пенсия в Украине – будет или нет?

Правительство рассматривает варианты введения в Украине накопительной пенсионной системы. Заявление об этом можно найти от Дениса Шмыгаля в его Telegram-канале.

По словам премьер-министра, в ходе очередного заседания правительство одобрило проект закона, предусматривающий введение накопительной системы для людей до 35 лет, работающих в особо опасных и тяжелых условиях. В случае принятия законопроекта лица указанной категории получат персональные счета, которыми они смогут воспользоваться после выхода на пенсию.

"Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль сообщил, что ежегодный объем средств для созданной накопительной системы будет составлять от двух до трех миллиардов гривен. Он подчеркнул, что согласно расчетам до 2050 года, введение профессиональной накопительной пенсионной системы принесет пользу работникам, работодателям, и в целом украинской экономике.

Глава правительства выразил надежду, что Верховная Рада поддержит законопроект.

Напомним, ранее о введении профессиональной накопительной системы для работающих в особо опасных и тяжелых условиях рассказала глава Министерства соцполитики Марина Лазебная.