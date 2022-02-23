Накопительная и солидарная пенсия – пенсионная реформа

08:00 01 Октябрь Киев, Украина

Министр социальной политики Украины объявил, что профильное министерство готовит пенсионную реформу, согласно которой украинцы смогут получать как накопительный вид пенсии, так и солидарный.

По словам чиновницы, это будет сбалансированная система, которая успешно объединит в себе две возможности.

«Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы», – сказала она.

Также министр уточнила, что в рамках первого этапа реформы у каждого гражданина будут вычитать два процента, которые будут храниться на особом счету.

Ранее в ведомстве рассказали, что украинцев ждут масштабные проверки, цель которых — оставить социальные выплаты гражданам, действительно нуждающимся в них.

Известно, что в 2019 году уже проводилась отдельная проверка правомерности предоставления одного вида соцпомощи, а именно выплат малообеспеченным семьям.