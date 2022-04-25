НАК «Нафтогаз» получила разрешение от Кабмина

Кабинет Министров Украины 25 ноября 2020 года подписал документы о разработке месторождения газа. НАК «Нафтогаз-Украины» начнет работы в ближайшее время.

Необходимость принятия такого решения в Правительстве аргументировали тем, что в текущем году Украина добыла из собственных месторождений 20,7 млрд кубов. Это при том, что промышленность и население использовали за этот период 29,8 млрд кубов голубого топлива.

Также в профильном министерстве отметили, что нынешние месторождения газа истощены на 80 процентов.

Против решения позволить отечественной компании добывать газ с шельфа Черного моря выступил министр финансов Сергей Марченко. К слову, на этом же заседании он не поддержал постановление Кабмина о продлении деятельности поставщика электроэнергии "последней надежды" до декабря следующего года.