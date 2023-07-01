Найден способ решения проблем с задолженностями ЖКХ

10:35 09 октября Киев, Украина

Одним из способов решения проблем с задолженностями по ЖКХ, является приватизация энергоснабжающих компаний.



Решить проблему долгов украинского населения за коммунальные услуги можно не только с помощью субсидий. Предприятия ЖКХ можно приватизировать и частные собственники – как общепринято считается – будут вести бизнес более эффективно. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий (ИЭС) Юрий Корольчук.



В то же время эксперт предложил изучить опыт Европейского союза. Там власти пошли на то, чтобы выделить финансовую помощь напрямую энергоснабжающим компаниям. Предприятия, поставляющие газ и электричество, обратились за поддержкой в государственные инстанции.



Поэтому не исключено, что даже в случае приватизации украинского ЖКХ "немецкие или французские" собственники поступят подобным образом. То есть в критической ситуации "придут к правительству" и попросят финансовую помощь в случае очередного экономического кризиса.