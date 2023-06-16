Нафтогаз устанавливает высокие тарифы на газ в Харьковской области

Компания "Нафтогаз" установила дифференцированные тарифы на распределение газа в Харьковской области, превышающие уровень соседних регионов.
ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газосети"), дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", подала заявку на утверждение тарифа на распределение газа в Харьковской области, который превышает тарифы, установленные для Днепропетровской и Кировоградской областей.
Информация об этом содержится в документе, опубликованном на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно представленным документам, с 1 июля текущего года тариф на распределение газа для филиала "Газсети" в Харьковской области составит 1,99 грн/куб. м в месяц.
Значительное различие в тарифах стало очевидным, поскольку НКРЭКУ в конце декабря 2022 года установила тариф на распределение газа для Кропивницкого филиала "Газсети" на уровне 1,49 грн/куб. м в месяц.
ООО "Газораспределительные сети Украины" ("Газосети"), дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины", подала заявку на утверждение тарифа на распределение газа в Харьковской области, который превышает тарифы, установленные для Днепропетровской и Кировоградской областей.
Информация об этом содержится в документе, опубликованном на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно представленным документам, с 1 июля текущего года тариф на распределение газа для филиала "Газсети" в Харьковской области составит 1,99 грн/куб. м в месяц.
Значительное различие в тарифах стало очевидным, поскольку НКРЭКУ в конце декабря 2022 года установила тариф на распределение газа для Кропивницкого филиала "Газсети" на уровне 1,49 грн/куб. м в месяц.
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