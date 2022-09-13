"Нафтогаз" запускает сеть автозаправок под собственной торговой маркой U.GO

09:59 13 сентября Киев, Украина





Первые 30 заправок заработают в сентябре. Это бывшие автозаправочные комплексы (АЗК) арестованной сети Glusco.



В мае 2022 года Кабмин принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества «Нефтегаза». В общей сложности это 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество. Нафтогаз" начинает пилотный запуск АЗС под собственной торговой маркой U.GO в Киеве и области, сообщили в компании.Первые 30 заправок заработают в сентябре. Это бывшие автозаправочные комплексы (АЗК) арестованной сети Glusco.В мае 2022 года Кабмин принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества «Нефтегаза». В общей сложности это 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество.

«Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно скорее возобновить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины», – отметил Владимир Бычков, директор ООО «Нефтегаз Ойл Трейдинг».

Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО «Укргаздобыча». С 2022 года право на ее использование имеет также ООО «Нефтегаз Ойл Трейдинг».