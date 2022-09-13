"Нафтогаз" запускает сеть автозаправок под собственной торговой маркой U.GO

"Нафтогаз" начинает пилотный запуск АЗС под собственной торговой маркой U.GO в Киеве и области, сообщили в компании.
Первые 30 заправок заработают в сентябре. Это бывшие автозаправочные комплексы (АЗК) арестованной сети Glusco.
В мае 2022 года Кабмин принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества «Нефтегаза». В общей сложности это 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество.
Первые 30 заправок заработают в сентябре. Это бывшие автозаправочные комплексы (АЗК) арестованной сети Glusco.
В мае 2022 года Кабмин принял решение о передаче арестованного в рамках уголовного производства имущества «Нефтегаза». В общей сложности это 172 объекта: 126 зданий АЗК, недостройки, земельные участки и имущество.
Первые АЗК под брендом U.GO приступили к работе в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО «Укргаздобыча». С 2022 года право на ее использование имеет также ООО «Нефтегаз Ойл Трейдинг».
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