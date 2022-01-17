«Нафтогаз» увеличил финансирование Донецкой и Луганской территориальных общин



По словам чиновницы, теперь территории будут получать не 100 млн гривен, а 200 млн гривен в 2022 году.

«Недавно на своей странице в Facebook я писала о благотворительной программе помощи НАК «Нафтогаз Украины» территориальным общинам Донецкой и Луганской областей. Сегодня Правительство продлило ее действие на 2022 год, увеличило ее финансирование вдвое (со 100 млн грн до 200 млн грн), а также распространил ее на Херсонскую область. Это средства на социальную инфраструктуру образования и улучшение комфорта пересечения КПВВ с временно оккупированными территориями.

Спасибо коллегам за поддержку!», — написала она.