«Нафтогаз» увеличил финансирование Донецкой и Луганской территориальных общин
09:14 17 Январь Киев, Украина
Украинская государственная компания НАК «Нафтогаз»
Украины увеличила финансирование Донецкой и Луганской территориальных общин вдвое.
Об этом сообщила украинский министр Ирина Верещук
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По словам чиновницы, теперь территории будут получать не 100 млн гривен, а 200 млн гривен в 2022 году.
«Недавно на своей странице в Facebook я писала о благотворительной программе помощи НАК «Нафтогаз Украины» территориальным общинам Донецкой и Луганской областей. Сегодня Правительство продлило ее действие на 2022 год, увеличило ее финансирование вдвое (со 100 млн грн до 200 млн грн), а также распространил ее на Херсонскую область. Это средства на социальную инфраструктуру образования и улучшение комфорта пересечения КПВВ с временно оккупированными территориями.
Спасибо коллегам за поддержку!», — написала она.
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