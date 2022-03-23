«Нафтогаз Украины» выставил новые тарифы за газ – теперь население будет платить 13,13 грн за куб. м

На сайте компании «Нафтогаз Украины» появилась информация о повышении тарифов на июль. Газопоставляющая компания для поставки газа населения выставила стоимость 13,13 грн за куб. м. При этом годовой тариф на сайте указан в размере 7,96 грн за куб. м.

Таким образом, относительно месячной цены газа на июнь, которая была повышена до 11,94 грн за куб. м, июльская цена на 10% выше.

Как сообщалось, с 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. 25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.

В «Нафтогазе» объяснили, что рост месячной цены обусловлен ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет и по состоянию на середину июня продолжают расти.

По информации компании, цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку наша страна – это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что чуть больше 270 долл. за тысячу кубометров.