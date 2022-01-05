«Нафтогаз» построит фотоэлектрическую станцию в Житомирской области

новости житомира"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Житомира: Особенностью фотоэлектрической станции, которую построит группа Нафтогаз в Житомирской области, является то, что она представляет собой не одну станцию, а целый парк.
Мощность станции «Чуднив» в Житомирской области составит 33 МВт, она может обеспечить электроснабжение не только локальной сети, но и питание общей сети.
Об этом рассказали в пресс-службе «Нафтогаза».
Какими бывают фотоэлектрические станции
Какими бывают фотоэлектрические станции
- Сетевая ФЭС подключается к общей сети. Излишки продаются по «зеленому» тарифу. Именно такие системы окупаются быстрее.
- Резервная ФЭС отдает полученную от солнца энергию в аккумулятор. Обычно их используют, если имеют место частые и относительно длительные перебои с питанием.
- Гибридная ФЭС сочетает свойства вышеупомянутых станций. Пользуются спросом, несмотря на длительное время окупаемости.
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