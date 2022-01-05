«Нафтогаз» построит фотоэлектрическую станцию в Житомирской области

20:33 25 Август Киев, Украина

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Мощность станции «Чуднив» в Житомирской области составит 33 МВт, она может обеспечить электроснабжение не только локальной сети, но и питание общей сети.

Об этом рассказали в пресс-службе «Нафтогаза».



Какими бывают фотоэлектрические станции