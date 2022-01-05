«Нафтогаз» построит фотоэлектрическую станцию в Житомирской области

20:33 25 Август Киев, Украина

новости житомира"}" data-sheets-userformat="{"2":15235,"3":{"1":0},"4":[null,2,12632256],"10":2,"11":0,"12":0,"14":[null,2,0],"15":"Calibri","16":11}">Новости Житомира: Особенностью фотоэлектрической станции, которую построит группа Нафтогаз в Житомирской области, является то, что она представляет собой не одну станцию, а целый парк. 
 
Мощность станции «Чуднив» в Житомирской области составит 33 МВт, она может обеспечить электроснабжение не только локальной сети, но и питание общей сети.
 
Об этом рассказали в пресс-службе «Нафтогаза».

Какими бывают фотоэлектрические станции
  • Сетевая ФЭС подключается к общей сети. Излишки продаются по «зеленому» тарифу. Именно такие системы окупаются быстрее.
  • Резервная ФЭС отдает полученную от солнца энергию в аккумулятор. Обычно их используют, если имеют место частые и относительно длительные перебои с питанием.
  • Гибридная ФЭС сочетает свойства вышеупомянутых станций. Пользуются спросом, несмотря на длительное время окупаемости.