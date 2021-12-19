«Нафтогаз» подал в суд из-за долгов "Днепропетровскгаз"

«Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Причина иска – долг в размере 2,04 млрд гривен от "Оператор газораспределительных систем "Днепропетровскгаз". Также компания требует признать "Днепропетровскгаз" банкротом.

"Днепропетровскгаз" (предыдущие название "Днепропетротвскгаз сбыт") входит в группу "Региональная газовая компания", связанную с Дмитрием Фирташем.

В марте Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по обжалованию "Нафтогазом" решения хозсуда Киева, в котором было частично удовлетворено иск "Днепропетровскгаз сбыта" о взыскании с "Нафтогаза" 1 млрд грн.

Свои исковые требования "Днепропетровскгаз сбыт" аргументировал отказом "Нафтогаза" признавать переплаты монополисту со стороны компании. По данным "Нафтогаза", общий долг его контрагентов за поставленный газ составляет около 90 млрд грн, включая 23,6 млрд грн долга региональных газопоставляющих компаний.