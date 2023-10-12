"Нафтогаз" планирует нарастить добычу газа в 2024 году

16:31 12 октября Киев, Украина





АО НАК "Нафтогаз Украины" планирует в 2024 году увеличить добычу природного газа до 14 млрд кубометров, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.АО "Укргаздобыча" планировало в 2023 году нарастить добычу природного газа на 1 млрд куб. м – до 13,5 млрд куб. м. В 2022 году компания добыла 12,5 млрд. куб. м газа. Глава "Нафтогаза" говорит, что компания и на следующий год не отказывается от цели.

"Мы эту цель не меняем, мы к ней идем и не отказываемся от показателя в 13,5 млрд кубометров. В следующем году планируем продолжать увеличение добычи. Предварительно имеем плановый параметр 14 млрд кубометров", - говорит Алексей Чернышев.

Он добавил, что до 1 ноября компания не планирует процесс забора газа из хранилищ, поэтому предварительно по состоянию на эту дату в подземных хранилищах газа будет накоплено 16,5 млрд кубометров, в то же время "это зависит от ряда факторов".



Решением правительства нужно было обеспечить 14,7 млрд кубометров, эту отметку достигли досрочно, и сейчас запасы составляют около 15,8 млрд кубометров.