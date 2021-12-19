«Нафтогаз» анонсировал цены на газ за апрель

«Нафтогаз» представил для потребителей апрельские цены на различные тарифные планы. Однако в Украине с мая начнут действовать новые расценки на газ. Государство обязало поставщиков опубликовать новые цены не позднее 25 апреля. «Нафтогаз» заявил, что опубликует тарифы «Годовой» в срок.

Так, в ответ одной из клиенток на Facebook, в "Нафтогазе" ответили, что стоимость газа в апреле для бытовых клиентов в рамках тарифного плана "Месячный" будет составлять 6,86 гривен за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). Цена на газ для клиентов "поставщика последней надежды" в апреле будет на уровне 6.99 гривен за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Для клиентов "Нафтогаза", которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа в апреле не изменится и составит 4,73 гривен, 5,24 гривен и 6,45 гривен за куб. м, согласно условиям договоров.

Что касается тарифов на май, то в "Нафтогазе" обещают озвучить их до 25 апреля. После введения годового тарифа все потребители будут платить за газ по фиксированной цене на протяжении всего года. Ранее украинцам говорили о том, что они в любой момент смогут перейти с годового тарифа на месячный, и наоборот. Однако, есть некоторые нюансы. Сменить тариф потребители смогут, а вот вернуться к прежнему поставщику может быть проблематично. И в этом может скрываться главный подвох годового тарифа на газ. Ведь если что-то у нового поставщика пойдет не так, то его клиентам придется переплачивать за газ, а не платить меньше.