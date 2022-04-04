Надбавки за стаж: чего ждать украинским пенсионерам?

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум, в результате чего изменятся размеры минимальной и максимальной пенсий. Минимальная пенсия после перерасчета составит 1769 гривен, а максимальная — 17 690 гривен.

Также с 1 декабря вырастет надбавка пенсионерам за стаж — ежемесячная доплата для тех, кто имеет стаж более 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Она составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год и вырастет с 17,12 до 17,69 гривен. Отметим также, что те пенсионеры, которые на сегодняшний день имеют полный стаж (пенсия которых составляет минимум 2100 гривен), фактически не почувствуют повышение минимальной пенсии.