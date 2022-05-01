Нацслужба здоровья осталась без финансирования – бюджет 2021

Национальная служба здоровья в 2021 году осталась без необходимого уровня финансирования. Запрос Комитета здоровья нации по увеличению государственного бюджета рассмотрен не был. Одной из статей ушедших «под нож» стало лечение детей с редкими заболеваниями. Теперь родители должны лечить их за свой счет.

Бесспорно, хорошо, что в проект Госбюджета-2021, представленном ко второму чтению, почти на 4 млрд грн увеличены расходы на трансплантацию, финансирование Института рака, Института сердца, учреждений Национальной академии медицинских наук Украины. Однако это никоим образом не решает множество системных проблем.

Последствия существенного недофинансирования сферы здравоохранения в условиях пандемии могут быть крайне негативными. Под угрозой проведение вакцинации от COVID-19 и вообще финансирование пакетов по лечению коронавирусной болезни. Под большим вопросом запланированое повышение зарплат медицинских работников. В значительной степени затормозится реализация второго этапа медицинской реформы. А, соответственно, и введение страховой медицины.

Коллеги из Минздрава, НСЗУ, ГП "Медицинские закупки" уже выступали с заявлениями и комментариями по ситуации.

Увеличение расходов на лечение орфанных заболеваний на 500 млн. грн в следующем году не решает проблемы помощи семьям, которые вынуждены за свой счет лечить детей с редкими заболеваниями. Финансирование не покрывает всех пациентов. Хотя есть принципиальная позиция, что государство должно раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы иметь моральное право честно смотреть в глаза родителям больных детей. Чтобы они не искали помощи по всему миру.

По данным НСЗУ, если отбросить все, что только можно отбросить - минимально необходимый уровень увеличения финансирования - 34 млрд грн. Из этой суммы 22 млрд грн пойдут на программу борьбы с COVID-19, ведь специальный "антиковидний фонд" на следующий год уже не предусмотрен. Остальные средства - на дополнительное финансирование пакетов медицинских услуг. В Минздраве называют еще большую цифру.