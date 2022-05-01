Нацслужба здоровья осталась без финансирования – бюджет 2021

17:45 01 декабря Киев, Украина

Национальная служба здоровья в 2021 году осталась без необходимого уровня финансирования. Запрос Комитета здоровья нации по увеличению государственного бюджета рассмотрен не был. Одной из статей ушедших «под нож» стало лечение детей с редкими заболеваниями. Теперь родители должны лечить их за свой счет.

Бесспорно, хорошо, что в проект Госбюджета-2021, представленном ко второму чтению, почти на 4 млрд грн увеличены расходы на трансплантацию, финансирование Института рака, Института сердца, учреждений Национальной академии медицинских наук Украины. Однако это никоим образом не решает множество системных проблем.

Фото: В 2021 году многие статьи расходов по здоровью придется сократить

Последствия существенного недофинансирования сферы здравоохранения в условиях пандемии могут быть крайне негативными. Под угрозой проведение вакцинации от COVID-19 и вообще финансирование пакетов по лечению коронавирусной болезни. Под большим вопросом запланированое повышение зарплат медицинских работников. В значительной степени затормозится реализация второго этапа медицинской реформы. А, соответственно, и введение страховой медицины.

Коллеги из Минздрава, НСЗУ, ГП "Медицинские закупки" уже выступали с заявлениями и комментариями по ситуации.

Фото: В 2021 году многие статьи расходов по здоровью придется сократить

Увеличение расходов на лечение орфанных заболеваний на 500 млн. грн в следующем году не решает проблемы помощи семьям, которые вынуждены за свой счет лечить детей с редкими заболеваниями. Финансирование не покрывает всех пациентов. Хотя есть принципиальная позиция, что государство должно раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы иметь моральное право честно смотреть в глаза родителям больных детей. Чтобы они не искали помощи по всему миру.

По данным НСЗУ, если отбросить все, что только можно отбросить - минимально необходимый уровень увеличения финансирования - 34 млрд грн. Из этой суммы 22 млрд грн пойдут на программу борьбы с COVID-19, ведь специальный "антиковидний фонд" на следующий год уже не предусмотрен. Остальные средства - на дополнительное финансирование пакетов медицинских услуг. В Минздраве называют еще большую цифру.