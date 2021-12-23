Нацкомиссия может поднять граничные цены электроэнергии в Бурштынском энергоострове

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить максимальные цены на электроэнергию в Бурштынском энергоострове – это может принести компании «ДТЭК Западэнерго» Рината Ахметова дополнительно 2 млрд грн в год.
Такой проект решения возник после просьбы самого предприятия олигарха, пишет Bihus.info. По данным журналистов, его могут принять уже 24 декабря.
Предельные цены планируют поднять с 2,5 грн за кВт-ч до 3 грн днем и с 1,5 грн до 1,65 ночью. То есть на 50 копеек днем и на 15 копеек ночью. Проект решения о повышении максимальных цен был опубликован самой комиссией.
Принять это решение могут уже в пятницу, 22 декабря. Журналисты отмечают, если комиссия все-таки примет это решение – «ДТЭК Западэнерго» будет продавать электроэнергию по максимальным ценам, что принесет компании более 2 млрд грн в год.
Сама стоимость учитывает коэффициенты дневного и ночного потребления электроэнергии. Так ночью потребляется около трети общего объема. Как указывают расследователи, дополнительные деньги заплатят жители Львовской области, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Такой проект решения появился после просьб «ДТЭК Западэнерго». Так, 31 сентября компания олигарха попросила у Нацкомиссии, СНБО и Министерства энергетики выровнять цены в зоне Бурштинского энергоострова до общеукраинского уровня, то есть до 2 грн за кВт-ч ночью и 4 грн днем.
В дальнейшем учесть письмо компании просили НКРЭКУ в устной форме представители Офиса президента и Кабинета министров, отмечает Bihus.info со ссылкой на собственные источники.
В то же время министр энергетики Герман Галущенко подписал протокол заседания Антикризисного штаба, один из пунктов которого содержит рекомендацию для Нацкомиссии выровнять предельные цены в Бурштынской зоне и Объединенной энергетической системе Украины, еще раньше – 27 сентября.
Уже в октябре тарифная комиссия подняла ценовые ограничения в пределах Бурштынского энергоострова до 2,5 грн за кВт-ч днем и 1,5 грн ночью (такие цены действуют и сейчас). Однако, как указывают журналисты, несмотря на повышение стоимости, комиссия ее не выровняла – в Объединенной энергетической системе Украины предельные цены выше: 4 грн за кВт-ч днем и 2 грн ночью.
Бурштинский энергоостров – отделенная от остальных энергосистем Украины энергетическая зона, расположенная в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. «ДТЭК Западэнерго» производит здесь около 90% электроэнергии.
Предельные цены планируют поднять с 2,5 грн за кВт-ч до 3 грн днем и с 1,5 грн до 1,65 ночью. То есть на 50 копеек днем и на 15 копеек ночью. Проект решения о повышении максимальных цен был опубликован самой комиссией.
Принять это решение могут уже в пятницу, 22 декабря. Журналисты отмечают, если комиссия все-таки примет это решение – «ДТЭК Западэнерго» будет продавать электроэнергию по максимальным ценам, что принесет компании более 2 млрд грн в год.
Сама стоимость учитывает коэффициенты дневного и ночного потребления электроэнергии. Так ночью потребляется около трети общего объема. Как указывают расследователи, дополнительные деньги заплатят жители Львовской области, Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Такой проект решения появился после просьб «ДТЭК Западэнерго». Так, 31 сентября компания олигарха попросила у Нацкомиссии, СНБО и Министерства энергетики выровнять цены в зоне Бурштинского энергоострова до общеукраинского уровня, то есть до 2 грн за кВт-ч ночью и 4 грн днем.
В дальнейшем учесть письмо компании просили НКРЭКУ в устной форме представители Офиса президента и Кабинета министров, отмечает Bihus.info со ссылкой на собственные источники.
В то же время министр энергетики Герман Галущенко подписал протокол заседания Антикризисного штаба, один из пунктов которого содержит рекомендацию для Нацкомиссии выровнять предельные цены в Бурштынской зоне и Объединенной энергетической системе Украины, еще раньше – 27 сентября.
Уже в октябре тарифная комиссия подняла ценовые ограничения в пределах Бурштынского энергоострова до 2,5 грн за кВт-ч днем и 1,5 грн ночью (такие цены действуют и сейчас). Однако, как указывают журналисты, несмотря на повышение стоимости, комиссия ее не выровняла – в Объединенной энергетической системе Украины предельные цены выше: 4 грн за кВт-ч днем и 2 грн ночью.
Бурштинский энергоостров – отделенная от остальных энергосистем Украины энергетическая зона, расположенная в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. «ДТЭК Западэнерго» производит здесь около 90% электроэнергии.
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