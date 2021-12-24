Национальный трехсторонний социально-экономический совет согласовал приоритеты до 2023 года

20:36 24 Декабрь Киев, Украина

Национальный трехсторонний социально-экономический совет (НТСЭС) – единственная площадка для диалога в треугольнике работодателя-правительства- профсоюза , решения которого закрепляются нормативно – возобновил свою работу после 3,5-летнего перерыва.



Восстановление эффективного трипартизма в Украине способствовали усилия общественных организаций,



От правительственной стороны выступили первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, а с профсоюзной стороны – глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.



Глава Национального совета Анатолий Кинах очертил текущую социально-экономическую ситуацию в Украине.



2021 год выдался сложным из-за продолжающейся пандемии, аномальный рост цен на энергоресурсы и т.д. Так ВВП в текущем госбюджете закладывался на уровне 4,6%, а по факту по итогам года эта цифра составит 2,7%. При этом МВФ, Всемирный банк считают, что экономики переходного типа восстанавливаются в среднем на 5,7%. Это значит, что украинские темпы, по меньшей мере, вдвое отстают. На 3% превышает прогнозируемые показатели потребительская инфляция – 10,3%, и в разы – промышленная (57%).



За 10 месяцев 2021 года из Украины уехало 600 тыс. населения. На фоне неблагоприятной демографической ситуации это колоссальные цифры. За это же время естественное сокращение населения составило 314 тыс. ООН прогнозирует, что такими темпами к 2050 году в Украине останется не больше 35 млн.



Помимо того, уходящий год имел и положительные новости. Первое – это рекордные урожаи и экспорт отечественного АПК. Сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур побил рекорд более чем в 106 млн тонн.



Благодаря этому, а также некоторым другим факторам – удалось сохранить макрофинансовую стабильность, в частности, гривна на определенное время вошла в 10 наиболее укрепившихся к доллару валют мира. Впрочем, ценовой фактор на энергоресурсы уже изменяет это достижение.



Наиболее болезненным для экономики стал рост цен на энергоресурсы – газ, уголь и электроэнергию. Спотовые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2200 за 1000 куб. м. Для бизнеса куб стоит в среднем 40–43 грн, хотя в начале года цена не превышала и 10 грн. Цена на электричество для промышленности за год выросла на 86%. Восстановление эффективного трипартизма в Украине способствовали усилия общественных организаций, бизнеса и безусловная поддержка международных партнеров. Так, в заседании НТСЭС приняли участие координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине МОТ Сергей Савчук, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.От правительственной стороны выступили первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко, а с профсоюзной стороны – глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.Глава Национального совета Анатолий Кинах очертил текущую социально-экономическую ситуацию в Украине.2021 год выдался сложным из-за продолжающейся пандемии, аномальный рост цен на энергоресурсы и т.д. Так ВВП в текущем госбюджете закладывался на уровне 4,6%, а по факту по итогам года эта цифра составит 2,7%. При этом МВФ, Всемирный банк считают, что экономики переходного типа восстанавливаются в среднем на 5,7%. Это значит, что украинские темпы, по меньшей мере, вдвое отстают. На 3% превышает прогнозируемые показатели потребительская инфляция – 10,3%, и в разы – промышленная (57%).За 10 месяцев 2021 года из Украины уехало 600 тыс. населения. На фоне неблагоприятной демографической ситуации это колоссальные цифры. За это же время естественное сокращение населения составило 314 тыс. ООН прогнозирует, что такими темпами к 2050 году в Украине останется не больше 35 млн.Помимо того, уходящий год имел и положительные новости. Первое – это рекордные урожаи и экспорт отечественного АПК. Сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур побил рекорд более чем в 106 млн тонн.Благодаря этому, а также некоторым другим факторам – удалось сохранить макрофинансовую стабильность, в частности, гривна на определенное время вошла в 10 наиболее укрепившихся к доллару валют мира. Впрочем, ценовой фактор на энергоресурсы уже изменяет это достижение.Наиболее болезненным для экономики стал рост цен на энергоресурсы – газ, уголь и электроэнергию. Спотовые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2200 за 1000 куб. м. Для бизнеса куб стоит в среднем 40–43 грн, хотя в начале года цена не превышала и 10 грн. Цена на электричество для промышленности за год выросла на 86%.

«Все это нуждается в повышении качества социального диалога, его результативности. Важна обратная связь власти с реальным сектором экономики», - подчеркнул глава НТСЭС Анатолий Кинах.

Поэтому индустриальное развитие Украины, создание новых рабочих мест, повышение платежеспособности граждан и минимизация негативного влияния удорожания энергоресурсов на производителей в приоритетах работы Национального совета. Документ принят до 2023 года и будет дополнен планом конкретных мер на 2022 год.



В их числе инициируется встреча работодателей и профсоюзов с Премьер-министром, на которой представители реального сектора экономики хотят обсудить пути выхода из энергокризиса.



Также НТСЭС поддерживает проект Указа Президента о проведении ежегодного саммита сторон социального диалога, с участием центральных и местных органов власти, бизнеса и т.д. Это поможет принимать согласованные решения, в том числе – на перспективу.



Национальный совет положительно оценил политику децентрализации в Украине, заметив, что вместе с обязанностями ОТГ должны получать и ресурсное обеспечение. Особенно это стало заметно в рамках кризисного начала отопительного сезона 2021/2022, когда на местные власти возложена задача компенсации разницы в тарифах для населения.



Следовательно, активизируется работа и на местных уровнях – в областях должны эффективно функционировать трехсторонние социально-экономические советы, что позволит оперативно решать накопившиеся проблемы, а также реализовывать продуманные стратегии по улучшению положения на рынке труда, торговли и т.д.