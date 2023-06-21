Национальный банк Украины ужесточает контроль над валютным обменом

10:36 21 июня Киев, Украина





Согласно пресс-службе регулятора, нарушители будут подвергаться штрафам и могут быть ограничены в определенных операциях.



Сообщается, что максимальный размер штрафа составит: Национальный банк Украины принял меры в ответ на отказ банков и обменных пунктов менять "старые" и изношенные долларовые купюры, введя более строгий контроль над валютным обменом.Согласно пресс-службе регулятора, нарушители будут подвергаться штрафам и могут быть ограничены в определенных операциях.Сообщается, что максимальный размер штрафа составит:

Для банков - до 400 тысяч гривен, и планируется увеличение этой суммы за серьезные нарушения;

Для небанковских финансовых учреждений - до 5% от собственного капитала такого учреждения.

Национальный банк внес изменения в нормативно-правовую базу, отменяя перечень критериев для определения незначительного износа банкнот.

"Все банкноты иностранной валюты, за исключением существенно изношенных или поврежденных, должны приниматься для проведения валютно-обменных операций. Банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с помощью счетчиков и детекторов, должны быть приняты для обмена. Это позволяет исключить влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкнот", - отметили в НБУ

Регулятор также запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая полностью соответствует дизайну и элементам защиты, установленным иностранными центральными банками, и подтверждена подходящим оборудованием.



Банкноты, которые имеют явные признаки значительного износа, должны быть приняты банками и небанковскими финансовыми учреждениями для инкассации по установленным тарифам. Кроме того, данные учреждения обязаны ясно представить в кассе клиентам список признаков значительного износа банкнот и информацию о тарифах инкассации.



Дополнительно, банкам и небанковским учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году выпуска банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством в соответствующих иностранных государствах.



Национальный банк Украины подчеркнул, что не вводил ограничений относительно года выпуска и номинала иностранных банкнот. Вместо этого, действующими нормативно-правовыми актами запрещается банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать подобные ограничения.



Банки и небанковские финансовые учреждения обязаны принимать на инкассо только те банкноты иностранной валюты, которые имеют один или несколько признаков значительного износа или повреждения. Вот некоторые из этих признаков:

Разорванные (разрезанные) на части банкноты.

Банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты, такими как удаленные цифровые или текстовые обозначения номинала, изображение портрета, оптически-переменные элементы защиты или защитные ленты.

Банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Банкноты с локальными загрязнениями (пятнами), включая те, которые видны в ультрафиолетовых лучах и занимают более половины площади банкноты.

Банкноты с общими загрязнениями, включая те, которые вызывают люминесценцию бумаги под ультрафиолетовым светом.

Банкноты, которые были обожжены, повреждены влагой, различными жидкостями, химикатами или имеют признаки гниения.

Банкноты с явными типографскими недостатками.

Также банки и небанковские учреждения должны принимать на инкассо банкноты, которые были изъяты иностранным государством из обращения после даты, указанной банком-эмитентом соответствующей валюты, при условии получения согласия банка-корреспондента данного государства на обмен этих банкнот.



Напомним, что в последнее время украинские граждане массово жалуются на то, что банки и обменные пункты начали взимать дополнительные комиссии за прием предположительно изношенных долларовых купюр или банкнот, выпущенных в предыдущие годы.