Национальный банк Украины повышает курс доллара впервые за 14 месяцев

18:02 03 октября Киев, Украина

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара впервые за последние 14 месяцев. Это произошло после того, как регулятор отказался от фиксированного курса и начал устанавливать курс гривны на основе результатов торгов на межбанковском валютном рынке.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к доллару на среду составил 36,5901 гривен за 1 доллар, что означает повышение на небольшую сумму - всего чуть более 2 копеек за один день.

Тем временем, на наличном рынке курс доллара возрос на 25 копеек и достиг отметки в 38,40 гривен за доллар.

Курс евро, устанавливаемый НБУ на основе международных котировок, также изменился и составил 38,3263 гривен за 1 евро, снизившись на приблизительно 19 копеек.