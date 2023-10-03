Национальный банк Украины повышает курс доллара впервые за 14 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс доллара впервые за последние 14 месяцев. Это произошло после того, как регулятор отказался от фиксированного курса и начал устанавливать курс гривны на основе результатов торгов на межбанковском валютном рынке.
Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к доллару на среду составил 36,5901 гривен за 1 доллар, что означает повышение на небольшую сумму - всего чуть более 2 копеек за один день.
Тем временем, на наличном рынке курс доллара возрос на 25 копеек и достиг отметки в 38,40 гривен за доллар.
Курс евро, устанавливаемый НБУ на основе международных котировок, также изменился и составил 38,3263 гривен за 1 евро, снизившись на приблизительно 19 копеек.
Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к доллару на среду составил 36,5901 гривен за 1 доллар, что означает повышение на небольшую сумму - всего чуть более 2 копеек за один день.
Тем временем, на наличном рынке курс доллара возрос на 25 копеек и достиг отметки в 38,40 гривен за доллар.
Курс евро, устанавливаемый НБУ на основе международных котировок, также изменился и составил 38,3263 гривен за 1 евро, снизившись на приблизительно 19 копеек.
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