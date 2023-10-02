Национальный банк Украины переходит на управляемую гибкость обменного курса

18:57 02 октября Киев, Украина





Согласно этому режиму, официальный курс гривны будет определяться на основе курса, формируемого на межбанковском рынке, в отличие от предыдущей практики, когда Национальный банк непосредственно устанавливал обменный курс (согласно постановлению правления НБУ №18, которое действовало с 24 февраля 2022 года).



Теперь Национальный банк Украины анонсировал введение режима управляемой гибкости обменного курса, согласно официальному сообщению, опубликованному в понедельник, 2 октября. Новый режим будет применяться с 3 октября.Согласно этому режиму, официальный курс гривны будет определяться на основе курса, формируемого на межбанковском рынке, в отличие от предыдущей практики, когда Национальный банк непосредственно устанавливал обменный курс (согласно постановлению правления НБУ №18, которое действовало с 24 февраля 2022 года).Теперь гривна сможет колебаться как в сторону укрепления, так и ослабления, реагируя на изменения в спросе и предложении на валютном рынке. Однако НБУ обязуется тщательно мониторить ситуацию на рынке валют и оставаться ключевым участником в этой среде.

"Национальный банк будет значительно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", - подчеркнул регулятор.

Данный режим будет распространяться на те сегменты валютного рынка, где граждане имеют возможность осуществлять операции по покупке и продаже валюты. Это охватывает как наличный валютный рынок, так и курсы валют, предоставляемые банками по банковским картам, подчеркнули в Национальном банке Украины.



Глава НБУ Андрей Пышный, выступая на брифинге, подчеркнул, что переход к более гибкому курсу гривны не означает, что курс будет устанавливаться рынком, как это было до начала большой войны с россией.

"Национальный банк не отпускает курс. Нет. Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования, который существовал до полномасштабного вторжения. Мы пока этот вариант даже не рассматривали, учитывая структурный дефицит валюты на рынке", - пояснил он.

По словам Пышного, решение НБУ в первую очередь касается бизнеса, который осуществляет операции по покупке и продаже валюты на межбанковском валютном рынке.