Нацбанк выпустил памятную монету в честь Дня Независимости

10:56 10 августа Киев, Украина

НБУ выпустил памятную монету в честь знакового события, произошедшего 30 лет назад, когда Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 грн, сообщает пресс-служба НБУ.





На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, - бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты. Вверху - малый государственный герб Украины; надписи: "Украина", "2021", "5 гривен".

На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), что символизирует код нации. А полукругом размещены надписи: "30 лет" и "независимости Украины".