Нацбанк вводит в обращение пятигривневую памятную монету

10:58 20 июля Киев, Украина

Нацбанк Украины выпустил новую памятную монету «Маяки Украины», тиражом 35 000 штук. Монета посвящена достоянию нацкультурного наследия страны.

Памятная монета «Маяки Украины», выполненная из нейзильбера, появится в обращении 22 июля.



Монета номиналом 5 гривен и весом 16.54 грамм выпущена тиражом 35 000 штук. На ее аверсе изображен малый Государственный Герб (в верхней части) с надписями «Украина» и «2021».



В центре на фоне стилизованных волн расположен фрагмент карты Украины с изображением маяков вдоль береговой линии. Внизу на зеркальном фоне указан номинал монеты «5 гривен», а справа от карты нанесен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.



Центральная часть реверса изделия включает изображение компаса и маяков вокруг него на фоне стилизованных волн. Также здесь указаны названия маяков «Станислав-Аджигольский Задний, Змеиный, Евпаторийский, Меганомский, Ильинский и Бирючий.





В верхней части реверса, над надписью «Маяки Украины» изображены чайки.

В Нацбанке напоминают, что цена памятных монет, изготовленных из драгоценных и недрагоценных металлов и выпущенных ограниченными тиражами, выше их номинальной стоимости.