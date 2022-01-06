Нацбанк Украины выяснил - куда украинцы тратят деньги

В 2020 году поступления от платежей из-за границы, от заробитчан, составили около 12,5 млрд долларов. Именно эти деньги и составляют основу валютной налички в стране.

По подсчетам аналитиков, основные средства идут на покупку объектов недвижимости, автомобилей, бытовой техники. Также интересно, что многие из тех, кто работает в других странах, вкладывают деньги в квартиры в Украине, чтобы после иметь пассивный доход от сдачи.

По оценкам Николая Онуфриенко, примерно 60 процентов работников покупают жилье для проживания, и 40 — с целью прибыли. Инвестиции в предпринимательство или банковскую систему из-за их нестабильность людей интересуют меньше. Вложения в недвижимость с последующей ее сдачей в аренду это пока один из самых безопасных бизнес в Украине. Хотя председатель Регионального совета предпринимателей Львовщины Ростислав Сорока убежден, что если вкладывать в малый бизнес, доходы могут быть больше.