Нацбанк Украины разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты

В системе оборота денежных банкнот происходит постоянный процесс износа и замены изношенных банкнот на новые. Более всего износу подвергаются банкноты мелкого номинала. На руках у населения хранится большой объем таких банкнот.
По сообщению Национального банка Украины, начиная с сентября месяца всем украинским банкам поручено осуществлять прием и передачу на экспертизу в Национальный банк сильно изношенных банкнот. Ранее это могли делать только уполномоченные банки.
Также Нацбанк распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки - об изъятии и передаче в Нацбанк сомнительных банкнот для исследований.
Кроме того, НБУ обязал инкассаторские компании изымать и передавать в полицию банкноты, окрашенные специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей.
Напомним, Национальный банк ранее заявил, что замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около одного млрд гривен.
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