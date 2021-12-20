Нацбанк Украины разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты

В системе оборота денежных банкнот происходит постоянный процесс износа и замены изношенных банкнот на новые. Более всего износу подвергаются банкноты мелкого номинала. На руках у населения хранится большой объем таких банкнот.

По сообщению Национального банка Украины, начиная с сентября месяца всем украинским банкам поручено осуществлять прием и передачу на экспертизу в Национальный банк сильно изношенных банкнот. Ранее это могли делать только уполномоченные банки.

Также Нацбанк распространил на инкассаторские компании требования, которые ранее выполняли только банки - об изъятии и передаче в Нацбанк сомнительных банкнот для исследований.

Кроме того, НБУ обязал инкассаторские компании изымать и передавать в полицию банкноты, окрашенные специальным раствором из-за несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей.

Напомним, Национальный банк ранее заявил, что замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около одного млрд гривен.