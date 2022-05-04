Нацбанк Украины не будет реагировать на локдаун учетной ставкой

Повлияет ли введение локдауна в стране на учетные ставки банков? По словам члена Совета Нацбанка Виктора Козюка, это маловероятно. Разве что произойдут коренные перемены в прогнозе макроэкономики. Только в таком случае регулятор вынужден будет реагировать на локдаун учетной ставкой.

По мнению Виктора Козюка, регулятор оценивает локдаун как «шок, который проходит во времени». Поэтому при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе Нацбанк вряд ли отреагирует на ужесточение карантина учетной ставкой.

Также член Совета НБУ полагает, что Кабмин не должен переносить локдаун на 2021 год, хотя при этом не уверен, что такие ограничения действительно будут введены.

«Видимо, нужны какие-то более гибкие меры», – отмечает Козюк, добавляя, что данные меры «должны иметь региональное измерение».

В НБУ также отмечают, что банковская система Украины отыграет снижение учетной ставки до 6% уже к концу текущего года.

«Возможно, эта тенденция будет сохраняться еще несколько следующих месяцев», – не исключает член Совета Нацбанка.

Напомним, что, по мнению члена Совета НБУ Виталия Шапрана, в 2020 году регулятор снижал учетную ставку довольно быстрыми темпами, но можно было бы не останавливаться на уровне 6%.