Нацбанк Украины нарастил покупку упавшего в цене доллара

11:04 31 июля Киев, Украина

Как стало известно, на этой неделе Нацбанк Украины в четыре раза увеличил закупку валюты по сравнению с прошлой неделей. Пока стоимость доллара снизилась за 27 гривен, Нацбанк успел закупить 136 млн долларов.

Активность НБУ на валютном рынке объясняется снижением курса доллара ниже 27 гривен.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1161,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.

Напомним, с августа НБУ решил меньше запасаться валютой и уменьшает объем интервенций на межбанке с 20 млн долларов до 5 млн долларов.