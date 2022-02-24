Нацбанк сообщил о работе банков во время военного положения

11:29 24 Февраль Киев, Украина

В Национальном банке Украины рассказали о том, что изменится в работе финансовых учреждений во время военного положения в стране.

Глава НБУ Кирилл Шевченко подчеркнул, что стоимость гривны официально зафиксирована на уровне 29,25 грн. за доллар.

Сообщается о введении ограничений на снятие наличных денег со счетов в банках. Можно будет получить не более 100 тысяч гривен в день.

Финансовый регулятор приостановил работу валютного рынка, исключения составляют только операции по продаже иностранной валюты.

Важно! Сумма ограничения для снятия наличный не включает в себя зарплаты, выплаты, в том числе социальные.

Национальным банком ограничивается выдача наличных средств в иностранной валюте со счетов клиентов.

Вводится мораторий на проведение трансграничных платежей.

Ограничения по снятию наличных и проведению трансграничных платежей не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Также НБУ приостанавливает операции по счетам россиян. Банки, выпускающие электронные деньги, останавливают их выпуск и обращение.

Сообщается, что режим работы банков останется прежним, при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Доступ к сейфовым ящикам будет бесперебойным.

Отмечается, что на фоне ограничений с наличными деньгами, все безналичные расчеты будут совершаться в обычном порядке.

Для поддержания ликвидности украинских банков НБУ вводит бланковое рефинансирование без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Платежи правительства производятся без ограничений..